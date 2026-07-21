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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Водители бензовозов похитили более 5 тысяч литров топлива в Курской области

В Курской области двое водителей бензовоза похитили более 5 тысяч литров дизеля
Мария Девахина/РИА Новости

Более 5 тысяч литров дизельного топлива похитили в Курской области два брата, работавшие водителями бензовозов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, Сергей и Максим Жиденко придумали схему хищения топлива, согласно которой, после слива дизеля на заправочной станции они оставляли часть топлива в автоцистерне, но сообщали, что резервуар уже полностью опустошен. Для сокрытия этого они фотографировали пустые отсеки цистерны, а заполненные — не показывали. Затем они сообщали недостоверный вес бензовоза.

По версии следствия, таким образом Сергей присвоил 3170 литров дизельного топлива стоимостью более 140 тыс. рублей, Максим — 2029 литров на сумму свыше 90 тысяч рублей.

Свою вину они признали и полностью возместили ущерб. Первому назначили штраф в размере 70 тыс. рублей, второму — 50 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что владельцы АЗС выставили на продажу более 150 заправок по всей России.

Ранее сообщалось, что моторесурс в автомобилях россиян сократится вдвое из-за бензина Евро-2 и Евро-3.

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