Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке топлива в России

Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, заявил «Известиям» зампред правительства Александр Новак.

Чиновник отметил, что баланс спроса и предложения улучшился.

«Ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, и значительно лучше ситуация на заправках», — сообщил вице-премьер.

Новак добавил,что нефтяные компании поставляют все необходимые ресурсы. Однако, по его словам, в ряде регионов РФ, особенно в Сибири, сохраняется сложная ситуация: там власти решают вопросы «в ручном режиме».

«Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме», — сказал глава кабмина и назвал трудности с поставками топлива временными.

На этой неделе президент России Владимир Путин тоже говорил о об этом. Глава государства заверил, что сложности не повлияют на общую динамику экономики. Несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво.

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