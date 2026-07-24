Уровень безработицы в России достиг исторического минимума и составил 2,1%. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков со ссылкой на данные Росстата.

«Уровень безработицы в России, по последним данным Росстата, составляет 2,1%. Это исторический минимум», — сказал чиновник.

26 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне — всего 2,2%. В ходе пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на «уже привычной» гражданам РФ низкой отметке.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне.

Ранее сообщалось, что российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья.