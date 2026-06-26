Голикова раскрыла уровень безработицы в России

Уровень безработицы в России на сегодняшний день находится на рекордно низком уровне — всего 2,2%. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

В ходе пленарной сессии «Рынок труда: вызовы, тренды, решения» она напомнила, что в 2019 году, до пандемии коронавируса, уровень безработицы составлял 4,6%, но в последнее время держится на «уже привычной» гражданам РФ низкой отметке.

Вице-премьер указала, что количество вакансий на портале «Работа России» уже достигло почти двух миллионов позиций.

До этого сообщалось, что уровень безработицы в России в марте сохранился на минимальном уровне за почти 35 лет. РФ по этому показателю обогнала ведущие мировые экономики, следовало из данных исследования аналитического центра ВЦИОМ. Согласно опросу, у 76% россиян в окружении нет знакомых, которые потеряли работу за последний месяц. Чаще всего о потере работы в своем круге сообщают люди с плохим материальным положением, а также жители мегаполисов.

Ранее Путин назвал важное условие уверенного роста экономики страны.