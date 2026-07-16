Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья

«Известия»: в складскую логистику стали чаще набирать граждан дальнего зарубежья
Talukdar David/Shutterstock/FOTODOM

Российские логистические компании из-за нехватки персонала все чаще берут на работу граждан Индии, Шри-Ланки и Мьянмы. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, в некоторых регионах России и на отдельных объектах не хватает до 20–30% работников. Сложности с обеспечением предприятий работниками вызваны низким уровнем безработицы, развитием электронной коммерции, рекордными объемами ввода складских площадей, старением населения, сокращением доступной рабочей силы и небезграничностью роста зарплат. Поэтому бизнес стал активнее привлекать граждан из дальнего зарубежья. На крупных логистических объектах доля иностранцев среди персонала составляет 30%, а в периоды сезонного повышения спроса может достигать 35–40%.

В настоящее время складская логистика занимает второе место после строительной отрасли по спросу на иностранных работников. Чаще всего нанимаются грузчики, комплектовщики, фасовщики, упаковщики, водители штабелеров и погрузчиков.

7 мая сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД некоторых полномочий в сфере трудовой миграции.

Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!