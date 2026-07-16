Российские работодатели стали чаще брать на работу иностранцев из дальнего зарубежья

Российские логистические компании из-за нехватки персонала все чаще берут на работу граждан Индии, Шри-Ланки и Мьянмы. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, в некоторых регионах России и на отдельных объектах не хватает до 20–30% работников. Сложности с обеспечением предприятий работниками вызваны низким уровнем безработицы, развитием электронной коммерции, рекордными объемами ввода складских площадей, старением населения, сокращением доступной рабочей силы и небезграничностью роста зарплат. Поэтому бизнес стал активнее привлекать граждан из дальнего зарубежья. На крупных логистических объектах доля иностранцев среди персонала составляет 30%, а в периоды сезонного повышения спроса может достигать 35–40%.

В настоящее время складская логистика занимает второе место после строительной отрасли по спросу на иностранных работников. Чаще всего нанимаются грузчики, комплектовщики, фасовщики, упаковщики, водители штабелеров и погрузчиков.

7 мая сообщалось, что российское правительство внесло в Госдуму проект о передаче МВД некоторых полномочий в сфере трудовой миграции.

Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России.