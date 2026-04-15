Путин оценил уровень безработицы в России

Путин: безработица в России остается на низком уровне и составляет 2,1%
Уровень безработицы в России, несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, говорится на сайте Кремля.

«Сейчас безработица составляет 2,1%», — уточнил глава государства.

До этого Путин заявлял, что важным условием уверенного роста экономики страны является сбалансированность всей макроэкономической конструкции. Также он обратил внимание на важность улучшения структуры занятости за счет притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется большая добавленная стоимость.

Согласно результатам исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», наиболее востребованными профессиями в России в 2026 году считаются сварщики, электрики, инженеры, технические специалисты и врачи. 65% опрошенных работодателей подтвердили дефицит работников рабочих специальностей.

Также высок спрос на IT-специалистов, учителей и работников сферы продаж. Низкий спрос оказался на юристов, бухгалтеров и кадровиков, а также маркетологов, PR-специалистов, рекламистов и логистов.

