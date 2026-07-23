Мосбиржа войдет в 21-й пакет санкций Евросоюза

Евросоюз (ЕС) в рамках 21-го пакета санкций против России введет рестрикции в отношении 94 финансовых организаций, в том числе Московской биржи. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ограничительные меры предполагают замораживание активов, запрет на поездки и проведение транзакций.

Агентство напомнило, что санкции против Мосбиржи в 2024 году ввели США и Великобритания.

23 июля Евросоюз утвердил сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, из которого исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что новый пакет антироссийских санкций затрагивает сферы финансов и энергетики.

22 июля издание Politico писало, что в ЕС уже исчерпаны «простые решения» по поводу принятия антироссийских санкций, так как дальнейшие меры затрагивают интересы членов союза. 19 июля газета Financial Times (FT) сообщала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.