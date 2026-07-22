Ким рассказала о доступе к товарам на Wildberries после атак ВСУ

Ким: все товары, которые имеются на витрине Wildberries, доступны к заказу

Все товары, которые отображаются в приложении и на сайте Wildberries, доступны к заказу. Об этом заявила журналистам основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким.

«Все, что есть на витрине WB, доступно к заказу», — сказала она.

По словам Ким, логистическая инфраструктура Wildberries позволяет перестроить процессы так, чтобы пользоваться маркетплейсом было по-прежнему легко и удобно.

Также она отметила, что партнеры WB должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов.

Ночью 22 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали/b> логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Как сообщала Ким, в результате атаки есть пострадавшие.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

Дроны также атаковали Ставропольский край. Из-за удара беспилотника пожар охватил складской комплекс на окраине Невинномысска.

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