В Краснодарском крае под удар попали логистические центры Wildberries

Логистические центры Wildberries были атакованы ночью в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

По ее словам, есть пострадавшие. Ким пожелала им скорейшего выздоровления и пообещала оказать раненым всю необходимую помощь.

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди», — написала она.

Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

На фоне атаки БПЛА в Краснодаре эвакуировали логистический комплекс Wildberries.

В ночь на 18 июля склады Wildberries в Котовске и Электростали были атакованы украинскими беспилотниками. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек. Пожар в подмосковной Электростали потушили только 21 июля.

Ранее в ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением.