Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В Краснодарском крае под удар попали логистические центры Wildberries

Ким: логистические центры Wildberries атакованы в Краснодаре и Невинномысске
РИА Новости

Логистические центры Wildberries были атакованы ночью в Краснодаре и Невинномысске. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале.

По ее словам, есть пострадавшие. Ким пожелала им скорейшего выздоровления и пообещала оказать раненым всю необходимую помощь.

«Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет — люди», — написала она.

Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

На фоне атаки БПЛА в Краснодаре эвакуировали логистический комплекс Wildberries.

В ночь на 18 июля склады Wildberries в Котовске и Электростали были атакованы украинскими беспилотниками. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек. Пожар в подмосковной Электростали потушили только 21 июля.

Ранее в ООН допустили, что удар ВСУ по Wildberries могут признать военным преступлением.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!