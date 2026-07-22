Губернатор Ставрополья раскрыл последствия атаки БПЛА на Невинномысск

Пожар охватил складской комплекс на окраине Невинномысска из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали два человека. Их жизням ничто не угрожает. Они получают всю необходимую медпомощь, отметил глава региона.

На месте пожара работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

Владимиров призвал жителей не приближаться к обломкам БПЛА, а также не снимать и не публиковать кадры с дронами и работой ПВО.

Он предупредил, что на всей территории Ставрополья продолжает действовать режим беспилотной опасности.

До этого обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Также в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.

На фоне атаки БПЛА в Краснодаре эвакуировали логистический комплекс Wildberries.

Ранее во Владимире загорелась многоэтажка после прилета БПЛА.