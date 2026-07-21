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Общество

Wildberries изменил правила на логистических объектах в целях обеспечения безопасности

Ким: WB изменил правила на логистических объектах при нештатных ситуациях
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Wildberries изменил правила на логистических объектах при нештатных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава компании Татьяна Ким.

Она подчеркнула, что безопасность в центрах WB является приоритетом, поэтому при малейшей угрозе руководство компании принимает все необходимые меры, направленные на ее обеспечение.

Кроме того, было принято решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат, поскольку из-за эвакуаций они могли терять доход.

Ночью с 17 на 18 июля над Московской областью перехватили 48 украинских беспилотников. В городе Электросталь был атакован склад Wildberries, в результате чего пострадали 37 человек. Как рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, состояние семи раненых оценивается как тяжелое. Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что еще одного человека спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Wildberries начала выплачивать компенсации пострадавшим при атаке дронов.

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