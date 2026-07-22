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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

В Кремле заявили о стабилизации ситуации с топливом в российских регионах

Песков заявил, что ситуация с топливом во многих регионах РФ становится легче
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

В России сработали меры властей по стабилизации топливного рынка, ситуация во многих регионах страны становится легче. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с топливом.

«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что ситуация с топливом в РФ требует особого внимания и продолжения действия дополнительных мер.

22 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что сложности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику российской экономики. По его словам, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в самые ближайшие дни ситуация на топливном рынке может кардинально измениться в плане стоимости топлива и объемов его поставок.

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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