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Автомобили

Россиянам рассказали, как экономить бензин

Автоэксперт Моржаретто: сейчас лучше воздержаться от лихачества на дорогах
Константин Михальчевский/РИА Новости

Для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее, предупредил россиян в беседе с «Газетой.Ru» автоэксперт Игорь Моржаретто. Он раскрыл, как сэкономить бензин.

«Надо для себя отказаться от лишних поездок — в булочную можно сходить пешком. Но бензин может понадобиться в экстренной ситуации. При дефиците топлива понятно, что в первую очередь, будут заправлять автомобили, относящиеся к экстренным службам и к общественному транспорту. Я не думаю, что будут перебои с общественным транспортом. Пользуйтесь общественным транспортом, а на личном автомобиле просто так кататься вряд ли по нынешним временам целесообразно», — подчеркнул он.

Повезло владельцам электрокаров и гибридов, считает эксперт.

«А если думаете насчет экономии топлива, то, конечно, не превышать скорость, ездить плавно с установленным режимом — и не пытаемся доехать за 3 минуты из Москвы в Санкт-Петербург. Расход топлива в такой ситуации чудовищный, если очень высокая скорость. Те в выигрыше, [кто ездит на гибридах и электрокарах]», — заключил он.

Ранее власти заявили, что ситуация с топливом в Севастополе начала нормализовываться.

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