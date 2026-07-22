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Бизнес

Путин отметил необходимость долгосрочного ориентирования экономической политики

Путин: экономическую политику необходимо ориентировать на долгий срок
Юрий Кочетков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам подчеркнул, что экономическую политику необходимо ориентировать на долгий срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Именно на долгосрочные цели нужно ориентировать нашу экономическую политику, выстраивать реализуемые меры как на федеральном уровне, так и в регионах», — подчеркнул Путин.

22 июля Путин заявил, что состояние российской экономики устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).

Глава государства также заявил, что трудности на российском топливном рынке носят временный характер.

1 июля Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил вопросы социально-экономического развития.

Ранее московские водители перестали стоять в очередях на АЗС.

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