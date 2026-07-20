Московские водители перестали стоять в очередях на АЗС

Motor: в Москве исчезли очереди на автозаправках

Заправить автомобиль в Москве сейчас можно любым видом топлива и в любом количестве. Об этом сообщает журнал Motor, корреспондент которого объехал несколько АЗС.

«В наличие есть бензины Аи-92 и Аи-95, премиальные сорта Аи-95 раскупаются быстрее. Заправщики говорят, что на них сейчас вырос спрос», — рассказал корреспондент журнала Motor.

До этого россияне стали покупать гибриды и электрокары на фоне «бензиновой лихорадки».

В последние три недели (29.06-19.07) средние продажи по новым EV составили: 2144 подключаемых гибридов, 326 чистых электромобилей. Среднее недельное значение в первой половине года было: 1173 гибридов, 178 электрокаров.

Ранее первый экземпляр ЗИЛ «Бычок» на шасси Mercedes-Benz выставили на продажу.