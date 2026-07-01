Путин собрал постоянных членов Совбеза

Президент России Владимир Путин 1 июля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», — сказал российский лидер.

Первой с докладом выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Президент регулярно проводит оперативные совещания с постоянными членами Совбеза.

Предыдущее совещание Путин провел 25 июня. Тогда темой встречи было обеспечение внутренней безопасности России и стабильности, а также развитие отношений с соседними государствами.

До этого, 19 июня, глава государства обсудил с Совбезом внешнюю политику. В заседании, в частности, приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин поддержал инициативу по ветеранам СВО.