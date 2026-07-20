Экономисты увидели в России признаки стагфляции

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов заявил, в российской экономике появились признаки стагфляции. Его слова передает газета «Ведомости».

По его словам, при стагфляции часть товаров не реагирует на изменения ключевой ставки, а другая не растет в цене из-за дефицита спроса.

Белоусов добавил, что эффективность монетарного подавления роста Индекса потребительских цен снижается из-за товаров, цены на которые не регулируются политикой Центробанка, — это бензин, регулируемые и бытовые услуги, а также процентные платежи, ставки по лизингу и аренде.

По словам главного экономиста «Т-инвестиций» Софьи Донец, на цены влияет ряд факторов, которые невозможно изменить с помощью ключевой ставки.

Также директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев отметил, что на динамику роста цен влияют немонетарные факторы.

20 июля эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто заявил, что Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%.

По мнению специалиста, ЦБ будет постепенно снижать ставку.

Он объяснил, что на политике ЦБ отразится недавнее заявление президента Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2027 году.