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Бизнес

Спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2027 году

Финансист Журавлев: средняя ключевая ставка в 2027 году составит 9%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Средняя ключевая ставка в 2027 году составит 9% годовых, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

«ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к целевым 4% уже в 2027 году. Когда инфляция стабилизируется, необходимости держать двузначную ставку долго не остается. Главная причина — ЦБ, по сути, закладывает постепенный выход из жесткой денежно-кредитной политики, но не мгновенный. Во-вторых, экономика уже заметно замедляется по сравнению с периодом перегрева 2023–2025 годов. Высокая стоимость денег ограничивает кредитование и инвестиции, поэтому по мере ослабления инфляционного давления регулятор заинтересован в постепенном снижении ставки», — отметил Журавлев.

В то же время он не ожидает возврата к ставкам 5–6%, которые были привычны в отдельные периоды до 2022 года. На темп снижения будут влиять инфляция, внутренний спрос и бюджетная политика: пока эти факторы остаются значимыми, ЦБ вряд ли будет торопиться с резким смягчением, подчеркнул Журавлев.

По его словам, если средняя ключевая ставка окажется около 9%, то крупные банки будут привлекать вклады населения под 7–10% годовых. Самые выгодные предложения по длинным депозитам могут находиться в диапазоне 10–11%, средняя доходность вкладов уже не будет столь высокой, как в период ставок 15–20%, констатировал Журавлев. По его словам, фактически 2027 год может стать годом постепенного ухода от сверхдоходных депозитов к более умеренной доходности.

По его прогнозу, ставки по потребительским кредитам составят 15–22%, по рыночной ипотеке — 10–13%. То есть деньги станут существенно дешевле, чем в 2024–2025 годах, но эпоха «дешевых кредитов» в российской экономике пока не просматривается, заключил Журавлев.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%.

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