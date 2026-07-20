Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки в июле

Экономист Солабуто: ЦБ может снизить ключевую ставку до 14% в июле
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%. Таким прогнозом в разговоре с радио Sputnik поделился эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто.

По мнению специалиста, ЦБ будет постепенно снижать ставку.

Он объяснил, что на политике ЦБ отразится недавнее заявление президента Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса.

«Снижение ставки на 0,25% в прошлый раз — это некое заявление со стороны Центрального банка. Он сказал, что да, мы не будем делать паузу, но взамен мы будем снижать ставку на 0,25%. Когда ЦБ снизил на 0,25%, это он одновременно отказался от паузы», — сказал экономист.

По его оценке, теперь ЦБ может продолжать снижать ставку на каждом заседании.

Банк России на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пунктов — до 14,25%. Это девятое подряд уменьшение ставки. Свое решение в ЦБ объяснили тем, что российская экономика снова растет после слабого начала года, но темпы остаются умеренными.

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2027 году.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!