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Политика

Трамп допустил внесение Ирана и «Хезболлы» в проект санкций против России

Трамп: в проект санкций против России могут включить Иран и «Хезболлу»
Evelyn Hockstein/Reuters

Иран и шиитское движение «Хезболла» могут быть включены в проект санкций против России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Они (авторы законопроекта о санкциях. — «Газета.Ru») бы хотели добавить туда Иран, и они бы хотели добавить туда «Хезболлу». Это то, что я слышу», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что проект санкций против России до сих пор находится на рассмотрении. При этом, по его словам, инициатива, разработанная сенатором Линдси Грэмом, может быть принята.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Трамп поддержит законопроект Грэма о введении новых санкций против России. Журналисты при этом напомнили, что президент США неоднократно подвергал инициативу критике и настаивал на большей свободе действий при введении рестрикций.

Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Проект предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.

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