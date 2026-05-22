Россельхознадзор заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

Глава Россельхознадзора заявил о проблемах с овощами и фруктами из Армении

Россельхознадзор сообщил о проблемах с поставками цветов, овощей и фруктов из Армении. Об этом в эфире канала «Россия 24» рассказал глава ведомства Сергей Данкверт.

«Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами и фруктами [также есть проблемы]», — заявил он.

В настоящее время, сообщил Данкверт, ведется дополнительная проверка поставщиков, уточняются гарантии безопасности продукции. До этого часть предприятий была допущена к поставкам под гарантии контролирующих органов, но на практике этого оказалось недостаточно. По завершении инспекций Россельхознадзор примет дальнейшие решения.

Накануне Россельхознадзор временно ограничил ввоз цветов из Армении с 22 мая. В ведомстве объяснили это решение продолжающимся выявлением карантинных объектов в поставках и необходимостью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны.

Ранее в МИД РФ заявили, что Армения не сможет «танцевать на двух свадьбах».