Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

В ЦБ отказались «закрыть глаза» на ситуацию с ценами на топливо в России

Зампред ЦБ Заботкин: Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены
Алексей Никольский/РИА Новости

Банк России не вправе «закрыть глаза» на ситуацию с ценами на топливо и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, его словам приводятся в Telegram-канале регулятора.

«Закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе», — отметил Заботкин.

По его словам, Центробанк исходит из того, что меры правительства смогут нормализовать ситуацию на топливном рынке.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду на «благоразумие денежно-кредитных властей». По его словам, представители бизнеса призывают ЦБ воздержаться от «лобовой реакции» в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо.

В ЦБ 9 июля объяснили, что в России стало меньше пространства для снижения ключевой ставки. Вместе с тем регулятор заявил, что проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Шохин допустил, что это, возможно, было «последним подарком» бизнесу.

Ранее Путин оценил ситуацию с топливом в России на фоне атак ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!