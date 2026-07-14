В ЦБ отказались «закрыть глаза» на ситуацию с ценами на топливо в России

Банк России не вправе «закрыть глаза» на ситуацию с ценами на топливо и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин, его словам приводятся в Telegram-канале регулятора.

«Закрыть глаза» на цены топлива и инфляционные ожидания Центральный банк не вправе», — отметил Заботкин.

По его словам, Центробанк исходит из того, что меры правительства смогут нормализовать ситуацию на топливном рынке.

До этого глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил надежду на «благоразумие денежно-кредитных властей». По его словам, представители бизнеса призывают ЦБ воздержаться от «лобовой реакции» в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо.

В ЦБ 9 июля объяснили, что в России стало меньше пространства для снижения ключевой ставки. Вместе с тем регулятор заявил, что проинфляционные риски по‑прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Центробанк на заседании 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25%. Шохин допустил, что это, возможно, было «последним подарком» бизнесу.

Ранее Путин оценил ситуацию с топливом в России на фоне атак ВСУ.