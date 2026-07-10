Глава Минэнерго РФ объяснил запрет на экспорт дизельного топлива

В России приняли запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы увеличить запасы и предотвратить ажиотаж. Об этом заявил глава Минэнерго РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что такой запрет был введен 8 июля.

«Дизельное топливо в системе имеется, а данное решение принято для увеличения запасов и предотвращения ажиотажа. Сейчас основной вопрос — его своевременное доведение до потребителей», — сказал министр.

8 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но пока остается непростой. По его словам, принятые меры помогли частично стабилизировать ее.

Кроме того, вице-премьер отметил, что правительство приняло решение увеличить загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до максимума, направить на рынок накопленные объемы топлива, а также сократить сроки текущих ремонтов НПЗ. Плановые ремонтные работы перенесли на более поздний срок, уточнил он.

В ходе совещания Новак также заявил, что в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эта мера, как подчеркнул он, позволит увеличить поставки на внутренний рынок.

Ранее стало известно, что россияне начали искать способы приготовления бензина в домашних условиях.