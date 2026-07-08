В России ввели полный запрет на экспорт дизеля

Новак: введен запрет на экспорт дизельного топлива из России

В России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», — сказал вице-премьер.

7 июля Новак сообщил, что ситуация на российском рынке топлива остается напряженной с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

8 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что победить рост цен на топливо методами денежно-кредитной политики невозможно. Он уточнил, что для решения проблемы государству необходимо найти баланс между монетарным регулированием и стимулированием инвестиций.

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