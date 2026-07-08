Новак назвал непростой ситуацию с топливом в России

Новак: ситуация с топливом частично стабилизировалась, но остается непростой

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация с топливом частично стабилизировалась, но пока остается непростой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, принятые меры помогли частично стабилизировать ситуацию с топливом.

«В целом ситуация пока остается непростой», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вице-премьер добавил, что правительство приняло решение увеличить загрузку действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) до максимума, направить на рынок накопленные объемы топлива, а также сократить сроки текущих ремонтов НПЗ. Плановые ремонтные работы перенесли на более поздний срок.

В ходе совещания Новак также сообщил, что в России ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива. Эта мера, по его мнению, позволит увеличить поставки на внутренний рынок.

8 июля Путин провел совещание с членами правительства, главной темой которого стали работа транспорта и ситуация с топливом. С докладами выступили вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин.

Ранее россиянам рассказали, когда ситуация с бензином полностью нормализуется.