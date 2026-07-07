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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Россияне стали искать способы приготовления бензина в домашних условиях

Россияне массово стали искать рецепты варки бензина в домашних условиях
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россияне стали активно интересоваться в интернете самостоятельным изготовлением бензина в домашних условиях. Об этом свидетельствуют данные сервиса статистики поисковых запросов, сообщает «МК».

Согласно статистике сервиса «Яндекс Вордстат», запрос «как сделать бензин» набрал 17 тыс. обращений, что в три раза превышает показатель мая и является максимумом с начала специальной военной операции.

Наибольшую активность проявили автовладельцы крупных городов. В пятерку регионов-лидеров по числу таких запросов вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Севастополь и Симферополь. Пользователи также интересовались, как сделать «домашний бензин» и можно ли повысить октановое число с 92-го до 95-го.

Данные Google Trends подтверждают резкий всплеск: с 22 июня поисковый интерес стремительно рос и к 27 июня достиг пикового значения в 100 баллов. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом цен на АЗС и перебоями с поставками в регионах.

Аналитики отмечают, что технически изготовить бензин в кустарных условиях без специального оборудования невозможно. Специалисты предупреждают, что попытки самостоятельного производства топлива опасны и могут вывести двигатель из строя.

До этого стало известно, что в Telegram появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, где предлагают «очень качественное» топливо из Германии. Мошенники утверждают, что якобы ввозят в Россию бензин премиум-класса из Европы и продают его по принципу «закладки» — как запрещенные вещества.

Схема выглядит так: клиент переводит 6 тыс. рублей предоплаты, после чего получает координаты места с «секретным бензовозом» и кодовое слово. Это слово нужно назвать водителю фуры — после этого можно залить полный бак элитного горючего.

Ранее на видео попал владелец Toyota Camry, заливавший бензин в пакет на АЗС.

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