Новак назвал напряженной ситуацию на топливном рынке России

Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании в ситуационном центре правительства, его цитирует ТАСС.

По его словам, кабмин рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

«Рассмотрим баланс производства и потребления, исполнение ранее данных поручений и дополнительные меры по насыщению рынка нефтепродуктов», — отметил он, подчеркнув, что особое внимание планируется уделить обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где сейчас идут активные сельскохозяйственные работы.

4 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти планируют разрешить продажу бензина в канистры.