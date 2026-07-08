Путин проводит совещание по топливу. Онлайн

8 июля Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. Главная тема обсуждения — работа транспорта и ситуация с топливом в России. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин. «Газета.Ru» ведет трансляцию совещания.