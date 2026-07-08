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Путин проводит совещание по топливу. Онлайн

Онлайн-трансляция совещания Путина с членами правительства по вопросам топлива
Гавриил Григоров/РИА Новости

8 июля Владимир Путин по видеосвязи проводит совещание с членами правительства. Главная тема обсуждения — работа транспорта и ситуация с топливом в России. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин. «Газета.Ru» ведет трансляцию совещания.

Трансляция
Автообновление
17:35

Нужно принять меры для бесперебойного снабжения топливом сельхозпроизводителей, от этого зависит урожай. — Путин.

17:33

Проблемы для автомобилистов сохраняются, очереди на заправках есть. — Путин.

17:31

Запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года

17:29

На внутренний рынок поступили резервы топлива. — Путин.

17:28

В июле по прогнозам основные показатели производства топлива должны превысить июньские показатели. — Путин.

17:27

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию совещания, на котором Владимир Путин обсудит с правительством работу транспорта и топливного комплекса. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.

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