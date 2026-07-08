Путин проводит совещание по топливу. Онлайн

Нужно принять меры для бесперебойного снабжения топливом сельхозпроизводителей, от этого зависит урожай. — Путин.
Проблемы для автомобилистов сохраняются, очереди на заправках есть. — Путин.
Запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года
На внутренний рынок поступили резервы топлива. — Путин.
В июле по прогнозам основные показатели производства топлива должны превысить июньские показатели. — Путин.
«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию совещания, на котором Владимир Путин обсудит с правительством работу транспорта и топливного комплекса. С докладами выступят вице-премьер Александр Новак и министр транспорта Андрей Никитин.