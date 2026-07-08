«Не более одного раза в сутки»: в Казахстане ограничили въезд для «бензиновых туристов»

Казахстан ввел ограничения на въезд и выезд автомобильного транспорта для предотвращения нелегального вывоза топлива и ГСМ. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать не чаще раза в сутки. Ограничения действуют еще с конца мая, а с начала июня усилены после поручения премьера Олжаса Бектенова. В России тем временем продолжается введение мер по улучшению снабжения топливом: так, в Нижегородской области с 9 июля бензин будут продавать по четным и нечетным автомобильным номерам.

В Казахстане действуют ограничения на въезд и выезд автомобильного транспорта из страны для предотвращения вывоза топлива и горюче-смазочных материалов, заявил 7 июля вице-министр Казахстана Кайырхан Туткышбаев.

«Сейчас действует мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки», — приводит его слова Tengrinews.kz.

Он рассказал, что в приграничных регионах регулярно выявляют нарушителей, пытающихся вывезти топливо.

«Основная работа сейчас ведется по выявлению автомобилей с дополнительными топливными баками, которые используются для «серого» вывоза топлива. Этой работой совместно занимаются МВД, Агентство по финансовому мониторингу, Пограничная служба и таможенные органы», — сказал вице-министр.

При этом ограничительные меры на вывоз топлива были введены минэнерго Казахстана еще в конце мая.

Ситуация с топливом в Казахстане

Ранее 20 июня глава правительства Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границе для предотвращения дефицита топлива.

По данным правительства Казахстана за последние двое суток на пограничных КПП была пресечена 61 попытка вывоза более 3-х тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.

До этого в мае МВД сообщило о выявлении машин с нештатными топливными баками для вывоза бензина из Казахстана, нарушителей привлекли к административной ответственности.

Ограничения в России

В разных регионах РФ продолжается ввод мер для борьбы с дефицитом топлива. Так в Нижегородской области с 9 июля на всех сетевых АЗС вводится система обслуживания по четным и нечетным номерам автомобилей, сообщило региональное правительство.

Согласно этому плану по четным датам можно заправить машины с номерами, начинающимися на четную цифру (0, 2, 4, 6, 8), по нечетным — на нечетную (1, 3, 5, 7, 9).

До этого губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что власти региона рассматривают возможность аналогичной меры.

По его словам область ежедневно недополучает около 500 т бензина из-за повреждений и сбоев в работе НПЗ, а спрос резко вырос.

Дефицит пока не затронул дизельное топливо.

Власти Вологодской области совместно с поставщиками перестраивают логистику и ожидают дополнительных поставок топлива в ближайшее время, сообщил 7 июля губернатор Георгий Филимонов. По его словам, «Лукойл», которому принадлежит 90% заправок в регионе, существенно нарастит объёмы поставок. Сейчас топливо поступает в прежнем объеме, но потребность в нем выросла почти вдвое.

К 1 июля число регионов, где действуют ограничения на продажу топлива, введенные властями или отдельными сетями АЗС, приблизилось к 60. Ранее Александр Новак заявлял, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня отметил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка.

Российский лидер отметил, что крупнейшие НПЗ работают на максимальной мощности, плановые ремонты перенесены, а запасы бензина составляют 1,7 млн тонн — всего на 4% меньше, чем год назад.