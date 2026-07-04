На Украине призвали «максимально поддержать» производителей оружия

Оборонный сектор является одним из приоритетных направлений кредитования на Украине, однако после окончания украинского конфликта ему потребуются «структурные изменения». Об этом в интервью Kyiv Independent (KI) заявил председатель Центрального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, увеличение объема кредитов и гарантий, предоставленных оборонной промышленности Украины в 2025 году, превысило $1,3 млрд.

«Оборонный сектор является одним из приоритетных направлений кредитования. <…> Многое было сделано для финансирования оборонного сектора. Существуют налоговые кластеры с выгодными условиями, есть государственная поддержка — например, по состоянию на начало мая было выдано 148 кредитов на общую сумму более 9 миллиардов гривен (202 миллиона долларов). И, честно говоря, я не знаю ни одной другой страны, где были бы такие благоприятные условия для компаний оборонной промышленности», — отметил он.

Пышный также отметил, что не видит «критических рисков» для финансовой стабильности оборонного сектора Украины, и когда закончится активная фаза украинского конфликта, военно-промышленный комплекс страны «по-прежнему будет очень перспективным для экспортного потенциала Украины».

«Я вижу огромный потенциал этого сектора. Ему потребуются структурные изменения, и мы должны сосредоточиться на развитии и поддержке оборонного сектора. И позвольте мне заверить вас, если мы увидим, что этот рост влечет за собой риски или неблагоприятные факторы, тогда мы будем очень тверды и решительны. Но сейчас оборонный сектор — это область, которая нуждается в максимальной поддержке», — заявил он.

В июне еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что европейцам нужно понять и «научиться» тому, как украинцам удалось создать свою оборонную промышленностью. До этого Кубилюс отметил, что Украина должна стать частью оборонного союза ЕС и помочь построить архитектуру безопасности Европы.

3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину, что в результате российских массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины была значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты.

4 июня Путин отметил, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотники, однако у Киева мало что получается, и дроны в страну поступают в основном из западных стран.

Ранее стало известно, почему Украина отказалась принять польские истребители.