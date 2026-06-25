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Политика

Кубилюс призвал Европу брать пример с Украины в одной сфере

Кубилюс: если Европа хочет иметь лучше армии, то должна учиться у Украины
Mindaugas Kulbis/AP

Если Европа действительно хочет иметь лучшие армии, то необходимо учиться у Украины. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он напомнил об оценке госсекретаря США Марко Рубио о том, что ВСУ являются лучшей армией Европы. Кроме того, указал еврокомиссар, президент Финляндии Александр Стуб считает украинскую армию лучше американской.

«Если мы действительно хотим иметь лучшие армии, то для наших армий в Европе действительно недостаточно просто тратить деньги, как мы это делаем, – нам действительно нужно понять и научиться тому, как украинцам удается создать такую оборонную промышленность», – сказал Кубилюс.

По его словам, нужно научиться у украинцев не только с инженерной или производственной точки зрения, но и изучать то, как они «создали целую экосистему».

До этого Кубилюс заявлял, что Украина должна стать частью оборонного союза ЕС и частью архитектуры безопасности континента.

Ранее Кубилюс заявил, что Россия производит в восемь раз больше ракет, чем Евросоюз.

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