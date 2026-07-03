Стало известно о закупке Россией авиакеросина у недружественной страны

Россия может импортировать авиакеросин из Японии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Ожидается, что как минимум 200 тысяч баррелей авиатоплива отгрузят из японского порта Чиба в первой половине июля. В сделке, по словам собеседников агентства, задействовано сразу несколько трейдеров. Сначала топливо отправят в Южную Корею. Дальше груз, предположительно, перельют на другой танкер — через перевалку с судна на судно у южнокорейского порта Йосу — и повезут в Россию. Конечная точка маршрута пока неизвестна.

До этого агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Россия начала закупать бензин в Индии на фоне проблем с топливом после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Источники утверждают, что из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Еще один собеседник агентства сообщил, что РФ планирует импортировать по 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию.

В свою очередь министр нефти Индии Сингх Пури опроверг сообщения о прямой передаче топлива России индийскими компаниями. При этом он не исключил, что топливо может поставляться в РФ через посредников. Пури также заявил, что Индия может поставлять топливо в Россию, если такая необходимость возникнет.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.