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Стало известно о закупке Россией авиакеросина у недружественной страны

Reuters: Россия может импортировать авиакеросин из Японии
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Россия может импортировать авиакеросин из Японии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Ожидается, что как минимум 200 тысяч баррелей авиатоплива отгрузят из японского порта Чиба в первой половине июля. В сделке, по словам собеседников агентства, задействовано сразу несколько трейдеров. Сначала топливо отправят в Южную Корею. Дальше груз, предположительно, перельют на другой танкер — через перевалку с судна на судно у южнокорейского порта Йосу — и повезут в Россию. Конечная точка маршрута пока неизвестна.

До этого агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Россия начала закупать бензин в Индии на фоне проблем с топливом после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Источники утверждают, что из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Еще один собеседник агентства сообщил, что РФ планирует импортировать по 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию.

В свою очередь министр нефти Индии Сингх Пури опроверг сообщения о прямой передаче топлива России индийскими компаниями. При этом он не исключил, что топливо может поставляться в РФ через посредников. Пури также заявил, что Индия может поставлять топливо в Россию, если такая необходимость возникнет.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.

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