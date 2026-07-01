В Reuters узнали, какие страны поставят России бензин

Россия начала закупать бензин в Индии на фоне проблем с топливом после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Источники утверждают, что из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Еще один собеседник агентства сообщил, что РФ планирует импортировать по 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ведет переговоры с другими странами по поводу импорта нефтепродуктов «по приемлемым ценам». Представитель Кремля отметил, что возможные поставки топлива из-за рубежа нужны в первую очередь для того, чтобы сбить ажиотажный спрос и стабилизировать внутренний рынок.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, речь идет о закупке небольших партий горючего исключительно ради борьбы с паникой. По его мнению, ключевыми критериями станут цена и логистика, поэтому везти топливо имеет смысл только из ближнего зарубежья, например, из Белоруссии или Казахстана. Депутат добавил, что текущий дефицит раздут искусственно: автовладельцы начали массово запасаться бензином впрок, заправляя канистры для себя и соседей.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.