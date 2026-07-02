Индия опровергла сообщения о продаже топлива России

Индийские компании не продают России топливо напрямую. Об этом заявил министр нефти страны Хардип Сингх Пури, передает Economic Times.

«Индийские компании не продают топливо России», — сказал Пури, при этом он не исключил, что топливо может поставляться в РФ через посредников.

По данным ТАСС, Пури также не стал отрицать, что Индия может поставлять топливо в Россию, если такая необходимость возникнет. Он напомнил, что Индия является четвертой страной в мире по объему переработки нефти.

До этого агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Россия начала закупать бензин в Индии на фоне проблем с топливом после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Источники утверждают, что из Индии в Россию уже отправили не менее 60 тысяч тонн бензина. Еще один собеседник агентства сообщил, что РФ планирует импортировать по 400 тысяч тонн бензина в месяц из разных стран, включая Белоруссию.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.