Евразийская экономическая комиссия продлила нулевые ставки ввозных пошлин на топливо

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решил продлить срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на год на отдельные виды топлива. Об этом сообщили в ЕЭК.

По ее информации, речь идет о моторных бензинах, дизельном топливе, авиационном топливе, судовом топливе, а также о прочих газойлях.

Также в комиссии заявили, что одновременно этим решением установлены нулевые пошлины на присадки к автомобильным бензинам.

Как уточнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, 30 июня закончилось действие установленных ранее нулевых ставок. По его словам, поступившие инициативы ряда стран об их продлении были оперативно отработаны и приведены к единому знаменателю.

«Обнуление ставок продлено еще на один год», — отметил Слепнев.

28 июня президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок, и, несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Российский лидер подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Он также признал наличие дефицита топлива в России, однако назвал его некритичным. По словам Путина, удары Вооруженных сил Украины по российской энергетической инфраструктуре создают проблемы, но поврежденные объекты оперативно ремонтируют.

Ранее в России допустили импорт топлива для стабилизации рынка.