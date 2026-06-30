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Euroclear оспорит решение суда РФ по замороженным активам

Echo: Euroclear подаст иск против решения суда РФ по замороженным активам
Werner Lerooy/Shutterstock/FOTODOM

Европейский депозитарий Euroclear подаст иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам. Об этом сообщает издание Echo.

«Euroclear подаст иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России», — говорится в сообщении.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.

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