Турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear

Решение Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear предоставило России политический и юридический козырь в споре с Бельгией. Об этом РИА Новости заявил турецкий политик и дипломат, глава партии Yenilik Озтюрк Йылмаз.

По его мнению, решение суда крайне важно, поскольку РФ может использовать его в качестве политического и юридического инструмента против Бельгии и депозитария Euroclear. Даже если депозитарий его не выполнит, Россия в любом случае доказала, что ее доводы справедливы, и тем самым укрепила свою политическую позицию.

Йылмаз отметил, что РФ может сподвигнуть своих союзников, в первую очередь Белоруссию, к заморозке активов правительства Бельгии или Euroclear, которые находятся в их юрисдикции. Политик подчеркнул, что решение московского суда придаст легитимности любому действию, которое Россия в будущем осуществит в отношении депозитария.

15 мая стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear Bank по иску Центробанка РФ. Euroclear посчитал решение суда несправедливым и планирует его обжаловать.

Ранее в Британии назвали «провалом» политику ЕС по конфискации активов РФ.