В правительстве заявили о работе НПЗ на максимальной загрузке

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают на максимальной загрузке для производства нужных объемов топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

В кабмине уточнили, что рынок насыщается нефтепродуктами.

29 июня адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что за перепродажу бензина без регистрации юридического лица россиянам грозит штраф. Если ущерб от нелегальной торговли превысил 3,5 млн рублей, деятельность может привести к аресту.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что запасы бензина в стране составляют около 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

По словам главы государства, ранее накопленные объемы топлива уже направляют на внутренний рынок. Несмотря на расходование резервов, их общий уровень остается практически неизменным. Путин подчеркнул, что использовать запасы необходимо взвешенно и аккуратно.

Ранее иркутский губернатор назвал сроки нормализации ситуации с бензином в регионе.