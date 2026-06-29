Адвокат объяснил, почему нельзя перепродавать бензин

За перепродажу бензина без регистрации юридического лица россиянам грозит штраф, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин. Если ущерб от нелегальной торговли превысил 3,5 млн рублей, деятельность может привести к аресту, предупредил он.

«Если перепродажа бензина велась систематически и с целью получения прибыли, но без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, возможна ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ — штраф от 500 до 2000 рублей. Для уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ самого факта нелегальной торговли или получения значительной выручки сейчас недостаточно. Необходимо доказать причинение гражданам, организациям или государству крупного ущерба, превышающего 3,5 млн рублей. По ч. 1 ст. 171 УК РФ предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов либо арест до шести месяцев. При совершении деяния организованной группой наказание может достигать пяти лет лишения свободы», — отметил он.

Если купленное топливо оказалось контрафактным и привело к поломке автомобиля, продавец должен будет компенсировать средства за поломку авто, предупредил Жорин.

«Если приобретенный бензин оказался некачественным и повредил автомобиль, расходы на диагностику, эвакуацию и ремонт могут быть взысканы с продавца на (ст. 15, 1064, 1095 и 1096 ГК РФ). Отсутствие у перекупщика статуса ИП не освобождает его от ответственности. Если фактически он занимался предпринимательской деятельностью, к отношениям с покупателем может применяться и законодательство о защите прав потребителей. Но потерпевшему необходимо доказать покупку топлива именно у этого лица, ненадлежащее качество бензина и причинную связь между заправкой и поломкой. Это может быть переписка, сведения о переводе денег, образцы топлива, документы автосервиса и экспертиза», — заключил он.

До этого в Иркутске силовики задержали четырех предпринимателей, они перепродавали бензин с заправок. Один из них, 20-летний молодой человек, продавал топливо в интернете по 250 рублей за литр, но вместо покупателей приехали силовики, сообщили СМИ. Задержанным грозят штрафы.

Ранее Путин назвал объем резервов бензина в России.