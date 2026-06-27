Иркутский губернатор назвал сроки нормализации ситуации с бензином в регионе

Иркутский губернатор Кобзев: ситуация с топливом стабилизируется за 10–14 дней

Власти Иркутской области рассчитывают стабилизировать ситуацию с топливом в течение 10–14 дней. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, администрация ведет переговоры с профильными федеральными ведомствами, правительством России, Советом Федерации и компанией «Роснефть».

«Переговоры сложные, но они позволяют надеяться на ближайшую стабилизацию ситуации», — поделился Кобзев.

Он сообщил, что «Роснефть» подтвердила готовность выделить Иркутской области дополнительные объемы топлива, и сейчас идет проработка правовой схемы, чтобы эти поставки могли получить в том числе независимые сети АЗС.

Экстренные и коммунальные службы региона переведены на отдельное снабжение топливом, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и частично разгрузить заправочную инфраструктуру, добавил Кобзев.

Проблему с топливом он объяснил частичным воздействием «искусственного ажиотажа», из-за которого граждане сами растягивают очереди на заправках, заливая бензин в канистры: автомобилисты — про запас, а спекулянты — с целью перепродажи по завышенным ценам.

Такая торговля недопустима и незаконна, подчеркнул иркутский губернатор. По его словам, к решению проблемы со спекуляцией автомобильным топливом уже подключились правоохранительные органы.

Ранее в России рекордно вырос спрос на канистры для бензина.