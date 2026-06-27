Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Бизнес

Иркутский губернатор назвал сроки нормализации ситуации с бензином в регионе

Иркутский губернатор Кобзев: ситуация с топливом стабилизируется за 10–14 дней

Власти Иркутской области рассчитывают стабилизировать ситуацию с топливом в течение 10–14 дней. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, администрация ведет переговоры с профильными федеральными ведомствами, правительством России, Советом Федерации и компанией «Роснефть».

«Переговоры сложные, но они позволяют надеяться на ближайшую стабилизацию ситуации», — поделился Кобзев.

Он сообщил, что «Роснефть» подтвердила готовность выделить Иркутской области дополнительные объемы топлива, и сейчас идет проработка правовой схемы, чтобы эти поставки могли получить в том числе независимые сети АЗС.

Экстренные и коммунальные службы региона переведены на отдельное снабжение топливом, чтобы обеспечить их бесперебойную работу и частично разгрузить заправочную инфраструктуру, добавил Кобзев.

Проблему с топливом он объяснил частичным воздействием «искусственного ажиотажа», из-за которого граждане сами растягивают очереди на заправках, заливая бензин в канистры: автомобилисты — про запас, а спекулянты — с целью перепродажи по завышенным ценам.

Такая торговля недопустима и незаконна, подчеркнул иркутский губернатор. По его словам, к решению проблемы со спекуляцией автомобильным топливом уже подключились правоохранительные органы.

Ранее в России рекордно вырос спрос на канистры для бензина.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!