Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

Путин похвалил топливные компании России за решение «неординарных задач»

Путин назвал топливные компании России надежными партнерами страны

Ведущие топливные компании РФ в сложившейся ситуации показывают себя надежными партнерами государства, заявил на совещании президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Политик особо отметил частных производителей.

«Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан», — сказал глава государства.

В воскресенье, 28 июня, Путин созвал совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем поучаствовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке.

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 28 июня. Отступление ВСУ, снижение норматива по продаже бензина на бирже и индексация маткапитала
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!