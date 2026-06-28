Путин похвалил топливные компании России за решение «неординарных задач»

Ведущие топливные компании РФ в сложившейся ситуации показывают себя надежными партнерами государства, заявил на совещании президент Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Политик особо отметил частных производителей.

«Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан», — сказал глава государства.

В воскресенье, 28 июня, Путин созвал совещание по обеспечению внутреннего рынка России топливом. В нем поучаствовали в том числе глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и представители топливно-энергетического комплекса.

До этого более 30 российских регионов ввели ограничения на реализацию бензина и дизеля. Официальной причиной власти назвали высокий спрос. На этом фоне вице-премьер Александр Новак заверил, что объем топлива в РФ позволяет покрыть спрос на внутреннем рынке.

Ранее мужчина, испугавшийся, что бензин кончится, избил девушку в очереди на АЗС.