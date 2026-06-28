Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Бизнес

В Германии рассказали, как повлияет вывод войск США из ФРГ на обычных немцев

Handelsblatt: вывод войск США из Германии лишит немцев тысяч рабочих мест
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Бургомистры многих городов Германии опасаются катастрофических последствий для местной экономики в связи с анонсированным выводом американских войск из ФРГ, что может лишить немцев тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Handelsblatt.

В публикации отмечается, что в самом уязвимом положении оказался город Вильзек с населением около 6,5 тыс. человек. Там дислоцированы порядка 5 тыс. американских военных. По словам бургомистра Торстена Грэдлера, в северной части Верхнего Пфальца проживают порядка 30 тысяч американцев, треть из которых может уехать в случае вывода американцев.

Грэдлер добавил, что экономический вклад военных США, проживающих в регионе, составляет порядка €650-700 млн ежегодно.

По словам исследователя Центра европейских экономических исследований (ZEW) имени Лейбница и Кельнского университета Йоханнеса Кохемса, эффект от вывода войск будет схож с закрытием крупных заводов в регионе.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского в Германии. Затем Трамп распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. По информации американских СМИ, это займет от полугода до года.

В мае Трамп не исключил возможность переброски части американских войск из Германии в Польшу.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от договоренностей с Путиным, достигнутых на Аляске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Маскономика». В чем хрупкость бизнес-империи, которая сделала Илона Маска триллионером
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!