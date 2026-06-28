В Германии рассказали, как повлияет вывод войск США из ФРГ на обычных немцев

Бургомистры многих городов Германии опасаются катастрофических последствий для местной экономики в связи с анонсированным выводом американских войск из ФРГ, что может лишить немцев тысяч рабочих мест. Об этом сообщает Handelsblatt.

В публикации отмечается, что в самом уязвимом положении оказался город Вильзек с населением около 6,5 тыс. человек. Там дислоцированы порядка 5 тыс. американских военных. По словам бургомистра Торстена Грэдлера, в северной части Верхнего Пфальца проживают порядка 30 тысяч американцев, треть из которых может уехать в случае вывода американцев.

Грэдлер добавил, что экономический вклад военных США, проживающих в регионе, составляет порядка €650-700 млн ежегодно.

По словам исследователя Центра европейских экономических исследований (ZEW) имени Лейбница и Кельнского университета Йоханнеса Кохемса, эффект от вывода войск будет схож с закрытием крупных заводов в регионе.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского в Германии. Затем Трамп распорядился вывести из ФРГ пять тысяч американских солдат. По информации американских СМИ, это займет от полугода до года.

В мае Трамп не исключил возможность переброски части американских войск из Германии в Польшу.

Ранее сообщалось, что Трамп может отказаться от договоренностей с Путиным, достигнутых на Аляске.