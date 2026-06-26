Новак высказался о запасе топлива в России

В России достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка. Об этом ТАСС заявил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас топлива достаточно на рынке», — сказал он.

Новак отметил, что власти в данный момент перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов. Кроме того, он указал, что ажиотаж на рынке топлива искусственно увеличил спрос на 20-30%.

24 июня в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в России не наблюдается скачка цен на топливо — бензин незначительно подорожал лишь на независимых АЗС, при этом на заправках, которые принадлежат системообразующим компаниям, «если цены и выросли, то незначительно».

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.