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Бизнес

Госдума выполнила поручение Путина о поддержке малого бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке перехода малого бизнеса к уплате НДС
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который до 2030 года позволяет малому бизнесу с доходом до 20 млн рублей оставаться на упрощенном налогообложении и не платить НДС. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ее спикер Вячеслав Володин уточнил, что предусмотренная законопроектом мера затронет свыше 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Он также напомнил, что поддержать малый бизнес поручил президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам председателя ГД, поручения главы государства, данные на ПМЭФ, будут исполняться в приоритетном порядке.

Принятый Госдумой законопроект корректирует предусмотренное Налоговым кодексом постепенное повышение уровня дохода, с которого начинает взиматься НДС. Без этих изменений в следующем году налог стали бы брать при доходе от 15 млн рублей, а с 2028 года — от 10 млн рублей.

В соответствии с законопроектом сроки ранее запланированного повышения сдвигаются: НДС при доходе от 15 млн рублей начнут взимать с 2030 года, а от 10 млн рублей — с 2031 года.

Ранее стало известно, сколько миллиардов выиграет малый бизнес на отсрочке уплаты НДС.

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