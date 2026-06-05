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Бизнес

Малый бизнес получит 100 млрд рублей благодаря порогу для уплаты НДС

Силуанов: малый бизнес получит 100 млрд рублей из-за порога для уплаты НДС
Григорий Сысоев/РИА Новости

Малый бизнес сможет получить дополнительные 50 млрд рублей в год в течение следующих двух лет благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Малый бизнес получит от этого порядка... если говорить о снижении с 20 до 10 за два года, по году по 50 млрд», — отметил он, отвечая на вопрос о потенциальных дополнительных доходах бизнеса.

Таким образом, за два года малый бизнес может заработать дополнительно 100 млрд рублей.

Силуанов также подчеркнул, что текущий порог в 20 миллионов рублей следует закрепить как минимум на три года.

Изменения в Налоговом кодексе, вступившие в силу с 1 января, предполагают поэтапное снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса: с 2026 года он будет уменьшен с 60 млн до 20 млн рублей, в 2027 году - до 15 млн, а в 2028 году — до 10 млн рублей.

На пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил остановить дальнейшее снижение этого порога и сохранить его на уровне 20 млн рублей как можно дольше.

Ранее в Минэкономики назвали ключевые проблемы бизнеса на маркетплейсах.

 
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