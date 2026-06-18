В Госдуме пообещали рассмотреть проекты по поручениям Путина на ПМЭФ в приоритете

Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ

Депутаты Государственной думы на следующей неделе планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроекты, подготовленные во исполнение поручений президента России Владимира Путина, которые прозвучали на ПМЭФ-2026. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Спикер уточнил, что среди документов числятся две инициативы о специальном статусе стажера, порядке прохождения стажировок, а также изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят сохранить пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС.

«Определимся 22 июня на Совете Думы с датами их рассмотрения», — сказал председатель Госдумы.

8 июня Володин дал задачу профильным комитетам Госдумы исполнить поручения президента России Владимира Путина по итогам прошедшего ПМЭФ. Особое внимание он попросил обратить думские комитеты по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству на те вопросы, которые поднимал на форуме президент и разработать по ним инициативы.

Ранее в Великобритании восхитились выступлением Путина на ПМЭФ.