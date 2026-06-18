Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме пообещали рассмотреть проекты по поручениям Путина на ПМЭФ в приоритете

Володин: ГД на следующей неделе рассмотрит проекты по поручениям Путина на ПМЭФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы на следующей неделе планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроекты, подготовленные во исполнение поручений президента России Владимира Путина, которые прозвучали на ПМЭФ-2026. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Спикер уточнил, что среди документов числятся две инициативы о специальном статусе стажера, порядке прохождения стажировок, а также изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят сохранить пороговые значения доходов для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС.

«Определимся 22 июня на Совете Думы с датами их рассмотрения», — сказал председатель Госдумы.

8 июня Володин дал задачу профильным комитетам Госдумы исполнить поручения президента России Владимира Путина по итогам прошедшего ПМЭФ. Особое внимание он попросил обратить думские комитеты по бюджету и налогам и по малому и среднему предпринимательству на те вопросы, которые поднимал на форуме президент и разработать по ним инициативы.

Ранее в Великобритании восхитились выступлением Путина на ПМЭФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!