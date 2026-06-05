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Бизнес

Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС для малого бизнеса

Путин поддержал позицию «Единой России», предложив сохранить порог НДС для МСБ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает пресс-служба партии в своем канале в «Максе».

«Считаю возможным отложить снижение порога. Не буду называть срок – чем дальше, наверное, тем лучше», — заявил Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства попросил правительство совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки. Президент также предложил вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для МСБ в производимых сферах.

До этого сообщалось ,что «Единая Россия» поддержала позицию малого бизнеса по вопросу уплаты налога на добавленную стоимость. Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и нуждаются в постоянном мониторинге. В связи с этим он предложил пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему.

Налоговые изменения предполагали снижение порога выручки для уплаты НДС для малого бизнеса: в 2025 году — 60 млн руб.; в 2026 году — 20 млн руб.; в 2027 году — 15 млн руб.; в 2028 году — 10 млн руб. Таким образом, Путин высказался за сохранение текущего порога в 20 млн рублей.

Ранее комитет Госдумы предложил доработать поправки о перекладывании НДС.

 
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