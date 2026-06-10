В Госдуме анонсировали рассмотрение проекта о неснижении порога выручки для НДС

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин заявил, что ГД приоритетно рассмотрит проект об отсрочке снижения порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам Володина, законопроект был направлен в комитет по бюджету и налогам. Он напомнил, что о необходимости отложить дальнейшее снижение порога выручки и поддержать отечественный малый бизнес говорил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке, определившись со сроками ее обсуждения на ближайшем Совете ГД», — сказал депутат.

Как пишет «Коммерсантъ», на фоне роста налоговой нагрузки бизнес-сообщество предложило отсрочить дальнейшее снижение порога. Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечал, что малый бизнес встревожен.

По его словам, для некоторых предприятий на УСН уплата НДС стала бы непосильной, но порог в 20 млн рублей, по его мнению, стоит сохранить. Глава РСПП Александр Шохин также поддержал отсрочку, чтобы оценить адаптацию малого бизнеса к налоговым изменениям. По его словам, это позволит бизнесу не готовиться к следующему этапу дробления, а ФНС — отработать механизмы противодействия дроблению именно на уровне 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что малый бизнес получит 100 млрд рублей благодаря порогу для уплаты НДС.