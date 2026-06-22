Нефть подорожала на фоне переговоров США и Ирана

Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,3%, до $81,09 за баррель на фоне переговоров Ирана и США. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным биржи, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,3% по сравнению с предыдущим закрытием и достигла 81,09 доллара за баррель. Также цена августовских фьючерсов на американскую нефть WTI выросла на 1,71%, до 77,85 доллара за баррель.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

20 июня Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана.

Тем не менее в США считают, что на переговорах в швейцарском Бюргенштоке удалось добиться прогресса по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.