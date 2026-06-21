Стали известны масштабы долга Украины перед МВФ

ТАСС: Украина до конца года должна выплатить МВФ около $1,5 млрд

Украине до конца 2026 года предстоит выплатить Международному валютному фонду около $1,5 млрд в счет погашения действующих долгов. Об этом свидетельствуют расчеты ТАСС, основанные на данных Национального банка Украины.

По информации агентства, с начала 2026 года Киев уже перечислил МВФ около $1 млрд. При этом ежемесячные выплаты по обязательствам превышают $200 млн.

Общий долг Украины перед Международным валютным фондом превышает $10 млрд.

В 2026 году МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансовой поддержки Украины общим объемом $8,1 млрд. Одним из условий выделения средств фонд назвал повышение налогов.

До этого сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине €11 млн в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) на закупку вооружения и боеприпасов.

В конце февраля стало известно, что Южная Корея рассматривает вариант присоединения к инициативе PURL. В МИД РФ заявили, что возможное участие Южной Кореи в военных поставках для Украины в какой-либо форме, прямой или опосредованной, отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Ранее Фон дер Ляйен заявила о необходимости удвоить поддержку Украины.